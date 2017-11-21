Охотники убили волка в одном из сел Западной Грузии

21.11.2017 18:04 Охотники убили волка в селе Ноджихеви Хобского муниципалитета. По их словам, волк напал на несколько голов местного скота, однако они смогли обнаружить останки лишь одного.



Приблизительно в 200-300 метрах от пастбища, где был убит волк, находится центральная автомагистраль. На близлежащей территории проживают несколько семей.



Охотники говорят о недостаточном количестве лицензий на охоту на волков, и призывают соответствующие органы заинтересоваться вопросом.



А в службе надзора муниципалитета заявляют, что лицензия выдана на десять волков и двадцать шакалов. А количество волков, убитых в результате охоты, не превышает двух, исходя из этого они исключают возможности дополнительных лицензий.















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