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Охотники убили волка в одном из сел Западной Грузии


21.11.2017   18:04
Охотники убили волка в селе Ноджихеви Хобского муниципалитета. По их словам, волк напал на несколько голов местного скота, однако они смогли обнаружить останки лишь одного.

Приблизительно в 200-300 метрах от пастбища, где был убит волк, находится центральная автомагистраль. На близлежащей территории проживают несколько семей.

Охотники говорят о недостаточном количестве лицензий на охоту на волков, и призывают соответствующие органы заинтересоваться вопросом.

А в службе надзора муниципалитета заявляют, что лицензия выдана на десять волков и двадцать шакалов. А количество волков, убитых в результате охоты, не превышает двух, исходя из этого они исключают возможности дополнительных лицензий.






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