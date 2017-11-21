В течение последних трех лет от СО в Тбилиси скончались 82 человека - «Казтрансгаз-Тбилиси»

21.11.2017 21:02 В течение последних трех лет от СО в Тбилиси отравились 350, и скончались 82 человека- заявил на сегодняшней пресс-конференции главный инженер "Казтрансгаз-Тбилиси" Георгий Лепсверидзе.



По его же информации, только в 2016 году отравились 125, и скончались 29 человек.



"С целью превенции "Казтрансгаз-Тбилиси" начал кампанию "Для большей безопасности". Наши сотрудники обязаны раз в год прийти ко всем нашим абонентам и проверить, как происходит эксплуатация газового оборудования, дать соответствующее указание, снять неправильно установленные оборудования. Согласно статистике последних лет, 30-40% населения не учитывает наше предупреждение, и продолжает пользоваться неправильно установленными газовыми оборудованиями. Это в основном отопление открытой камеры сгорания, что категорически запрещается. Должен призвать население, при покупке и монтаже любого оборудования позвонить на горячую линию 2 404004 или 114, и им дадут соответствующие указания"- заявил Георгий Лепсверидзе.



По его же словам, интоксикация в основном происходит в съемных или арендованных квартирах.



"Когда в хранилище скапливается Со углекислый газ, около 1% накопленного газа за 2-3 минуты вызывает отравление человека, и смертельный исход. Обращаюсь к гражданам, которые снимают или арендуют квартиру, обязательно связаться с компанией, и проверить газовые оборудования"- заявил Лепсверидзе.



По его же информации, бригады "Казтрансгаз-Тбилиси" будут осуществлять проверку в течение 24 часов.

















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