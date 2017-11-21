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Суд оставил в силе отказ министерства в присвоении статуса беженца Мустафе Эмре Чабуку
21.11.2017 21:24
Тбилисский городской суд не удовлетворил иск адвокатов менеджера школы-лицея имени Демиреля, Мустафы Эмре Чабука, касающегося упразднения правового акта Министерства по делам беженцев о присвоении статуса беженца Чабуку.
Сегодня судья объявил решение об этом.
Сторона защиты обжаловала отказ Министерства по делам беженцев в присвоении Мустафе Эмре Чабуку статуса беженца. Истцы считали, что министерство не изучило полноценно обстоятельства дела Мустафы Эмре Чабука и его семьи, и приняло необоснованное и противозаконное решение.
24 мая по требованию Турции Мустафу Эмре Чабука задержали в Грузии. Тбилисский городской суд определил ему трехмесячное доэкстрадиционное заключение, а 7 июля Министерство по делам беженцев Грузии отказало Чабуку в присвоении статуса беженца.
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