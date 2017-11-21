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Из офиса «Интертранса» в Рустави похищены 30 тысяч лари
21.11.2017 22:08
В Рустави ограбили офис компании «Интертранс». Как заявила агентству «IPN» представитель компании Софо Церцвадзе, из кассы офиса похищена сумма в размере 30 тысяч лари.
«Кража, предположительно, произошло поздно ночью. На место были вызваны правоохранители и эксперты-криминалисты», - отметила Софо Церцвадзе.
По ее же словам, из офиса похищены лишь деньги.
В МВД говорят, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 177 УК Грузии и ведутся интенсивные следственные действия.
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