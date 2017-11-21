В результате ДТП в Тбилиси погибли две несовершеннолетние девочки

21.11.2017 22:16 В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в тбилисском поселении ТЭВЗ, погибли две несовершеннолетние девочки. Вследствие столкновения в ТЭВЗ двух легковых автомобилей пострадали 3 человека, из них 2 – несовершеннолетние.



Пострадавших – 16-летниюю девочку и одного мужчину поместили в 5-ую больницу. 7-летняя же девочка же скончалась до того, пока была доставлена в больницу.



Как сообщают в приемной 5-й больницы, состояние 16-летней девочки было тяжелейшим, и она умерла. Мужчина же, у которого были легкие повреждения, покинул амбулаторное отделение больницы.



По информации МВД, в связи с произошедшим возбуждено дело по 7-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).















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