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В результате ДТП в Тбилиси погибли две несовершеннолетние девочки
21.11.2017 22:16
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего в тбилисском поселении ТЭВЗ, погибли две несовершеннолетние девочки. Вследствие столкновения в ТЭВЗ двух легковых автомобилей пострадали 3 человека, из них 2 – несовершеннолетние.
Пострадавших – 16-летниюю девочку и одного мужчину поместили в 5-ую больницу. 7-летняя же девочка же скончалась до того, пока была доставлена в больницу.
Как сообщают в приемной 5-й больницы, состояние 16-летней девочки было тяжелейшим, и она умерла. Мужчина же, у которого были легкие повреждения, покинул амбулаторное отделение больницы.
По информации МВД, в связи с произошедшим возбуждено дело по 7-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек).
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