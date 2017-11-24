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В Ванском озере обнаружена подводная крепость, построенная 3000 лет назад
24.11.2017 14:06
В Турции, в озере Ван, обнаружена подводная крепость, построенная 3000 лет назад.
Крепость длиной один километр предположительно была построена в период железной эры во время царства Урарту.
По предположению исследователей, уровень воды в озере к тому периоду был гораздо ниже, и позже вода покрыла крепость.
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