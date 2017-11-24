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Местами в Грузии ожидается похолодание до -9 градусов
24.11.2017 15:23
В некоторых районах Грузии завтра в первой половине дня сохранятся осадки, - об этом сообщает руководитель службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе.
По ее информации, завтра до первой половины дня в Западной Грузии ожидаются осадки, большей частью в виде снега, в Восточной Грузии местами ожидается снег.
Вместе с тем, по информации Национального агентства окружающей среды, 26 ноября на большей части территории страны будет погода без осадков. Температура воздуха 26 ноября в ночные часы на низменности Западной Грузии местами ожидается до -5 градусов, а на равнине Восточной Грузии температура может снизиться до -9 градусов, в столице ожидается -2, -4 градуса.
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