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Во время пожара в Батуми погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана - МВД


25.11.2017   10:17
Во время пожара в Батуми погибло 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана, — об этом сообщает МВД Грузии.

«В Батуми, в результате пожара в гостинице «Леогранд», погибло 11 человек, из них 10 граждан Грузии и один гражданин Иранской Республики. МВД выражает соболезнования семьям погибших», — сказано в заявлении.

По данным МВД, в тушении пожара и в спасательной операции приняли участие 17 пожарно-спасательных групп и 120 пожарных-спасателей вместе со спецтехникой из Аджарии, а также регионов Гурии и Самегрело. Также к операции были привлечены до 200 сотрудников полиции.

На месте были мобилизованы бригады скорой помощи. По данным МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку. После оказания первой медицинской помощи их жизни ничего не угрожает. Среди пострадавших один пожарный-спасатель.

По последним данным, под наблюдением врачей остаются 10 человек, пострадавших во время пожара. Из них четверо – это граждане Грузии, а еще шесть — иностранцы

Прибывший после пожара в Батуми глава МВД Грузии Георгий Гахария сообщил, что уголовное дело, возбужденное в связи с пожаром, будет переквалифицировано, а виновные в несоблюдении противопожарных норм — наказаны.

Расследование в связи со случившимся ведется по статье 243, часть третья: «нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Пожар в высотном здании пятизвездочной гостиницы «Леогранд» начался 24 ноября в 20 часов. Возгорание, по предварительным данным, возникло на четвертом этаже. Дым по вентиляционной системе быстро распространился по всему зданию. Во избежание распространения огня здание было полностью обесточено. Большинство погибших в момент пожара находились в спа-центре.

Спасателям и полиции удалось эвакуировать из здания более 100 человек – постояльцев и сотрудников гостиницы.

Президент и премьер-министр Грузии назвали пожар в Батуми трагедией. Власти объявили о намерении в кратчайшие сроки провести расследование и наказать виновных в случившемся.






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