В Грузии из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 19 человек

25.11.2017 18:03 По меньшей мере 19 человек получили ранения в аварии у села Оками Каспского муниципалитета в регионе Шида-Картли в центральной части Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».



Пострадавших доставили в медицинские учреждения городов Каспи, Гори и Тбилиси. Как сообщил телеканалу руководитель пресс-службы медицинского центра в городе Каспи, были госпитализированы 15 человек, из которых 14 — дети.



По словам собеседника телеканала, состояние детей удовлетворительное, однако взрослый человек находится в тяжелом состоянии, поэтому его доставили в одну из больниц в Тбилиси.















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