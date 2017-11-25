Уголовное дело в связи с пожаром в Батуми переквалифицировано

25.11.2017 21:09 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что виновные в пожаре в батумской гостинице будут наказаны по всей строгости закона.



Согласно материалам предварительного осмотра, пожар начался на уровне четвертого этажа гостиницы "Леогранд".



"К сожалению, был задымлен единственный коридор, лестница, и люди были блокированы на седьмом этаже. Хочу поблагодарить спасателей, так как благодаря их смелым действиям мы смогли снять людей с седьмого этажа. Также хочу поблагодарить порт Батуми за предоставленную технику, которая помогла нам спасти людей. Сейчас можно сказать, что спасены 100 человек", — заявил Гахария.



Как выяснилось, в гостинице не было пожарных лестниц. Уголовное дело по факту переквалифицировано со статьи "уничтожение вещи" на "нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек", что карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.



Напомним, вчера вечером в батумской гостинице "Леогранд" на уровне четвертого этажа начался пожар. Отмечалось сильное задымление. Во избежание распространения пожара здание было обесточено. Больше всего пострадал спа-центр, также большинство погибших находились на данной территории.



Были эвакуированы отдыхающие и персонал гостиницы, в общей сложности 100 человек.



По данным МВД, в тушении пожара и в спасательной операции приняли участие 17 пожарно-спасательных групп и 120 пожарных-спасателей вместе со спецтехникой из Аджарии, а также регионов Гурии и Самегрело. Также к операции были привлечены до 200 сотрудников полиции.















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