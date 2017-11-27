В Тбилиси ограбили аптеку

27.11.2017 11:36 В Тбилиси, на проспекте Важа-Пшавела, близ станции метро «Делиси», ограбили аптеку PSP.



Это произошло минувшим вечером. На месте событий до поздней ночи работали эксперт-криминалисты. По имеющейся информации, в ограблении участвовал один человек. О том, что было похищено, не сообщается.



МВД начало расследование по статье 178 УК «грабеж».















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