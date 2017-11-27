В сквере Героев в Батуми спустили государственные флаги

27.11.2017 11:53 В сквере Героев в Батуми, ровно в 00:00 часов спустили государственные флаги. Государственные флаги спустят во всех правительственных ведомствах Аджарии.



В первой половине дня, представители правительства Аджарии поселял место трагедии и возложат венки. Они лично принесут соболезнования семьям погибших.



Аджарское правительство оплатит похороны погибших. По решению правительства Аджарии, семьи погибших при пожаре получат помощь в размере 10 тысяч лари.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми 24 ноября погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.



27 ноября объявлено днем траура на территории Грузии.















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