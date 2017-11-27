|
В сквере Героев в Батуми спустили государственные флаги
27.11.2017 11:53
В сквере Героев в Батуми, ровно в 00:00 часов спустили государственные флаги. Государственные флаги спустят во всех правительственных ведомствах Аджарии.
В первой половине дня, представители правительства Аджарии поселял место трагедии и возложат венки. Они лично принесут соболезнования семьям погибших.
Аджарское правительство оплатит похороны погибших. По решению правительства Аджарии, семьи погибших при пожаре получат помощь в размере 10 тысяч лари.
В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми 24 ноября погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.
По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.
Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.
27 ноября объявлено днем траура на территории Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна