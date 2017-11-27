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Дорога из Грузии в РФ закрыта для трейлеров из-за снегопада и метели


27.11.2017   20:38
Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с РФ, запрещено из-за интенсивного снегопада, метели и ограниченной видимости, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"На 134-135 км участке этой же автомагистрали (Дарьяльское ущелье) остановка автотранспорта запрещена", - говорится в сообщении.

На месте мобилизована необходимая техника и ведутся очистительные работы, чтобы в ближайшее время восстановить движение всех видов автотранспорта.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.






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