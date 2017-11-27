Тысячи людей принесли цветы и свечи к гостинице «Леогранд» в память о трагедии

27.11.2017 22:29 Тысячи людей принесли сегодня цветы и зажгли свечи около гостиницы «Леогранд» в Батуми, где произошедший 24 ноября пожар унес жизни 11 человек.



У здания гостиницы побывали близкие погибших, рядовые жители и представители властей.



В память о жертвах трагедии в Батуми 27 ноября в Грузии обявлен днем траура.



Из-за пожара в пятизвездочной гостинице погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку, которые получили интоксикацию разной степени в результате задымления здания. Практически все они были выписаны из больниц в течение суток.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



"Новости-Грузия"











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