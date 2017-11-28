Jerusalem Post: Почти 22 000 грузин и украинцев попали в Израиль посредством интернет-мошенничества

28.11.2017 13:09 Почти 22 000 грузин и украинцев попали в Израиль посредством интернет-мошенничества – пишет Jerusalem Post.



Издание пишет о новом отчете, касающегося статистики людей, попавших в Израиль путем трефикинга и мошенничества, и тенденций, существующих в данном контексте. Отчет подготовлен неправительственными организациями, работающими с точки зрения адвокатирования африканцев, помогающими жителям африканского континента в получении вида на жительство в Израиле.



Представитель организации Сигал Розен говорит, что существуют компании, которые за большие деньги помогают грузинам и украинцам перейти границу Израиля, и безопасно передвигаться в стране.



"Они (грузины и украинцы) находят на своем языке в интернете информацию, размещенную компаниями, которые за определенные деньги обещают им работу в Израиле"- говорит Сигал Розен.



Издание пишет, что в марте 2016 года во въезде в Израиль отказали почти 5 700 гражданам Украины и 3 500 гражданам Грузии, и они были вынуждены вернуться в свою страну. В то же время компании, которые помогли им получить визы, не вернули им деньги.



Согласно информации, распространенной в мае, по данным 2016 года в Израиль из Грузии въехали 18437 человек, назад вернулись 14327. В пересечении границы отказали 3974 гражданам, 304 были депортированы.

















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