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МНЕС поддерживает кампанию по прекращению насилия в отношении женщин и девочек
28.11.2017 19:33
Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) поддерживает кампанию "Белая лента", которая является глобальной кампанией по борьбе с гендерным насилием.
"Тема кампании этого года, начавшаяся 25 ноября, - '16 дней активизма: сделать образование безопасным для всех'. Образование признано на международном уровне как необходимое условие искоренения нищеты, повышения осведомленности о правах человека, борьбы с дискриминацией и, таким образом, расширения прав и возможностей женщин и девочек - все это соответствует основным ценностям ЕС", - говорится в пресс-релизе МНЕС.
Сотрудники офисов МНЕС в Тбилиси, Зугдиди, Гори и Мцхета будут организовывать различные мероприятия в поддержку кампании, в том числе в школах. Сотрудники МНЕС также проведут дискуссии с людьми, пережившими конфликты, НПО, полицией, военными и студентами из Горийского университета.
Кампания проходит с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек) по 10 декабря включительно (Международный день прав человека).
Белые ленты стали признанным на международном уровне символом борьбы с насилием по признаку пола. Ношение белой ленты - это личное обязательство никогда не совершать, не потворствовать или не молчать о насилии в отношении женщин и девочек, поэтому вы увидите, что сотрудники МНЕС в Грузии носят эту ленту.
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