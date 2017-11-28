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Подавляющее большинство абонентов кабельных телевидений остаются без ведущих грузинских каналов


28.11.2017   21:24
Большинство потребителей кабельных каналов, действующих на телевизионном рынке Грузии, с 1 декабря остается без основных грузинских каналов.

На сегодняшний день компания "Магти" уже оформила контракт с "Медиа райтс Джорджией", и с 1 декабря как обычно продолжит трансляцию основных грузинских каналов: "Рустави 2", "Имеди", "Маэстро", "Комеди архи", "Марао" и GDS. Оформленный контракт вынудил "Магти" повысить стоимость услуги абонентам на 2 лари в месяц.

По словам представителя "Медиа Райтс Джорджия, проводятся переговоры и с другими провайдерами, но на данном этапе решение не принято.

Если соглашение будет достигнуто до 1 декабря, услуга этих компаний для абонентов подорожает как минимум на 1,5 лари. Если соглашение не состоится, потребители останутся без шести грузинских каналов.

В знак протеста кабельные вещатели с 12:00 часов 17 октября прекратили передачи "Рустави 2", "Имеди", "Маэстро", "Комеди канал", "Марао", и GDS.

Компании, входящие в Союз кабельных телевидений тогда заявили, что телекомпании требовали деньги от кабельных компаний за распространение сигнала.

Несколько месяцев назад почти все действующие в Грузии кабельные операторы получили письмо MRG. В то же время по заявлению Ассоциации кабельных телевидений, они обратились к регулирующей комиссии телекоммуникаций Грузии. В Ассоциации пояснили, что эксклюзивное право ретрансляции 6 каналов одной компанией увеличит абонентскую плату, и ограничит условия свободной конкуренции.







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