Подавляющее большинство абонентов кабельных телевидений остаются без ведущих грузинских каналов

28.11.2017 21:24 Большинство потребителей кабельных каналов, действующих на телевизионном рынке Грузии, с 1 декабря остается без основных грузинских каналов.



На сегодняшний день компания "Магти" уже оформила контракт с "Медиа райтс Джорджией", и с 1 декабря как обычно продолжит трансляцию основных грузинских каналов: "Рустави 2", "Имеди", "Маэстро", "Комеди архи", "Марао" и GDS. Оформленный контракт вынудил "Магти" повысить стоимость услуги абонентам на 2 лари в месяц.



По словам представителя "Медиа Райтс Джорджия, проводятся переговоры и с другими провайдерами, но на данном этапе решение не принято.



Если соглашение будет достигнуто до 1 декабря, услуга этих компаний для абонентов подорожает как минимум на 1,5 лари. Если соглашение не состоится, потребители останутся без шести грузинских каналов.



В знак протеста кабельные вещатели с 12:00 часов 17 октября прекратили передачи "Рустави 2", "Имеди", "Маэстро", "Комеди канал", "Марао", и GDS.



Компании, входящие в Союз кабельных телевидений тогда заявили, что телекомпании требовали деньги от кабельных компаний за распространение сигнала.



Несколько месяцев назад почти все действующие в Грузии кабельные операторы получили письмо MRG. В то же время по заявлению Ассоциации кабельных телевидений, они обратились к регулирующей комиссии телекоммуникаций Грузии. В Ассоциации пояснили, что эксклюзивное право ретрансляции 6 каналов одной компанией увеличит абонентскую плату, и ограничит условия свободной конкуренции.

















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