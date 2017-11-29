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В Google Play «поселился» вирус, ворующий банковские пароли


29.11.2017   11:41
Мобильный банковский троян BankBot, который ворует с зараженных устройств пароли мобильного банкинга, замаскировался под игры в Google Play. Об этом сообщает ESET.

“В октябре и ноябре 2017 года в ESET обнаружили новые способы распространения мобильного банкера BankBot. Злоумышленники разместили в Google Play приложения, предназначенные для скрытой загрузки трояна на устройства пользователей. На первом этапе кампании в Google Play появились приложения-фонарики Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight с вредоносными функциями. На втором этапе – приложения для игры в пасьянс и софт для очистки памяти устройства”, - предупреждают в компании.

Вирус орудует так: после первого запуска загрузчик сверяет установленные на устройстве программы с закодированным списком из 160 банковских мобильных приложений. Обнаружив одно или несколько совпадений, он запрашивает права администратора устройства. Далее, через два часа после активации прав, стартует загрузка мобильного трояна BankBot – его установочный пакет замаскирован под обновление Google Play.

“Все обнаруженные загрузчики скачивают одну и ту же версию BankBot с hxxp://138.201.166.31/kjsdf.tmp. Загрузка возможна только в том случае, если на устройстве пользователя разрешена установка приложений из неизвестных источников. Если эта опция не включена, на экране появится сообщение об ошибке и атака не сможет быть продолжена”, - говорится в сообщении.

По словам компьютерщиков, после установки BankBot действует типичным для мобильных банкеров образом. Когда пользователь открывает целевое банковское приложение, троян подгружает поддельную форму ввода логина и пароля.

“Введенные данные будут отправлены злоумышленникам и использованы для несанкционированного доступа к банковскому счету жертвы”, - отмечают в ESET.







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