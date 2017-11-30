В Поти на холодильном складе в результате несчастного случая погиб молодой мужчина

30.11.2017 17:06 В Поти произошел несчастный случай. На холодильном складе «Айсберг-Поти» мужчина до 40 лет в результате падения на него коробок со льдом скончался на месте.



«Бригада скорой медицинской помощи явилась на место происшествия незамедлительно. У мужчины не было признаков жизни. В результате падения на него тяжелого груза травма им была получена в области головы», - заявила журналистам дежурный врач скорой медицинской помощи Тамар Жвания.



МВД начало расследование по факту гибели мужчины в Поти. По данным ведомства, дело возбуждено по статье 170 УК Грузии (нарушение правил безопасности труда).

















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