В Грузии заработала первая онлайн-клиника

30.11.2017 22:59 Пациенты первой грузинской онлайн-клиники могут пройти консультацию по видеозвонку, лечить болезни дистанционно, получить электронный рецепт, направление или самостоятельно записаться на прием к врачу. Платформа платная, но ее цена меньше, чем стоимость консультации терапевта.



«Важно то, что ею могут пользоваться все, включая туристов, которые находятся в Грузии, так как в компании работают переводчики. Она пригодится также грузинским эмигрантам, которые боятся ходить к врачам в чужой стране» - подчеркнул глава правительственной организации «Партнерский фонд» Давид Саганелидзе.



Любой желающий, ответив на несколько простых вопросов при регистрации на onlineclinic.ge и оплатив подходящий ему пакет, может связаться с врачом и получить ответ на все вопросы касательно его здоровья. Платформа также дает возможность в онлайн-режиме записаться к любому врачу в любой клинике страны.















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