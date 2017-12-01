На новогоднюю иллюминацию в этом году потрачено 3 миллиона лари

01.12.2017 12:06 В столице Грузии начат монтаж новогодней иллюминации. Как сообщают в мэрии Тбилиси, новый 2018 год город встретит с новым праздничным освещением. ООО «Тбилсервис группа» начала установку иллюминации на центральных улицах столицы – на проспектах Руставели, Меликишвили и Чавчавадзе, а также улицах Пекина и Бараташвили.



С этим процессом на проспекте Руставели ознакомились мэр Тбилиси Каха Каладзе, директор ООО «Тбилсервис группы» Леван Джгаркава и заместители мэра.



По словам мэра Тбилиси, то освещение, которое было установлено в центральных районах в прошлом году, в этом будет распределено по разным частям города.



По заявлению директора «Тбилсервис группы» Левана Джгаркава, на новогоднюю иллюминацию в этом году потрачено 3 миллиона лари.



До сегодняшнего дня «Тбилсервис группа» осуществляла монтаж новогодней иллюминации и аксессуаров на окраинах Тбилиси.



Исходя из объема работ, монтаж в столице начался 6 ноября, и завершится в середине декабря.















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