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На новогоднюю иллюминацию в этом году потрачено 3 миллиона лари


01.12.2017   12:06
В столице Грузии начат монтаж новогодней иллюминации. Как сообщают в мэрии Тбилиси, новый 2018 год город встретит с новым праздничным освещением. ООО «Тбилсервис группа» начала установку иллюминации на центральных улицах столицы – на проспектах Руставели, Меликишвили и Чавчавадзе, а также улицах Пекина и Бараташвили.

С этим процессом на проспекте Руставели ознакомились мэр Тбилиси Каха Каладзе, директор ООО «Тбилсервис группы» Леван Джгаркава и заместители мэра.

По словам мэра Тбилиси, то освещение, которое было установлено в центральных районах в прошлом году, в этом будет распределено по разным частям города.

По заявлению директора «Тбилсервис группы» Левана Джгаркава, на новогоднюю иллюминацию в этом году потрачено 3 миллиона лари.

До сегодняшнего дня «Тбилсервис группа» осуществляла монтаж новогодней иллюминации и аксессуаров на окраинах Тбилиси.

Исходя из объема работ, монтаж в столице начался 6 ноября, и завершится в середине декабря.






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