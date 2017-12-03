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Трое граждан Турции пытались нелегально попасть в Грузию


03.12.2017   12:35
Грузинские пограничники по обвинению в незаконном пересечении границы возле КПП «Карцахи» задержали троих граждан Турции, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемые пытались перебраться с территории Турции в Грузию в обход контрольно-пропускного пункта.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 5 лет.






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