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В Хуло сгорели школа и два жилых дома
04.12.2017 11:49
В результате пожара в Хуло (Аджарская А/Р) сгорели три здания, из них два жилых дома, а третье здание являлось альтернативной площадью школы, поскольку в селе ведется строительство новой школы.
"Две семьи, пострадавшие от пожара, переведены в безопасное место, им предоставлен временный приют. С завтрашнего дня пострадавших переведем в альтернативные жилые площади, затем будет создана комиссия, которая опишет причиненный ущерб. Мы сделаем все, чтобы помочь населению"- заявил мэр Хуло Гоча Меладзе.
По причине пожара, на несколько дней будет приостановлен учебный процесс, пока учеников не перераспределят в другие альтернативные площади или близлежащую школу.
"В публичной школе села Тунадзе учатся 107 детей, которых либо перераспределят в близлежащую школу, либо предоставят другую альтернативную площадь. Если дети будут перераспределены в другое село, их обеспечат транспортом. Из-за происшедшего учебный процесс прекратится на несколько дней"- говорится в заявлении на странице Facebook правительства Аджарии.
Причины пожара пока не известны. В работу по ликвидации были включены 5 групп пожарно-спасательной службы.
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