В Самцхе-Джавахети выявлены факты незаконной вырубки леса

04.12.2017 13:03 В ноябре этого года правоохранители выявили 19 лиц, по незаконному факту вырубки леса, и 4 лиц по факту нарушения требований технического регламента объекта по обработке дерева.



По информации МВД, в Боржоми, Адигени и Ахалцихе правоохранители изъяли из автомобилей подозреваемых круглые пеньки и материалы для досок. Полиция опечатала 15 машин и 4 нелицензированных цеха.



Следствие ведется по первой части 303-ей статьи УК Грузии (Незаконная вырубка деревьев и кустарников, значительный ущерб).















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