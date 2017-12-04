Тбилисская мэрия начинает демонтаж незаконных построек

04.12.2017 19:04 В тбилисском районе Чугурети будет осуществлен демонтаж незаконно построенных восьми зданий, которые расположены на улице Отара Капанадзе.



Служба по надзору столичной мэрии на первом этапе дала устное предупреждение нескольким лицам, сегодня же на место расположения незаконных строений прибыли начальник службы надзора Георгий Багратиони и гамгебели Чугуретского района зураб Чиквиладзе.



Как отметил Георгий Багратиони, здания незаконно построены на территории принадлежащей государству. В случае, если т.н владельцы не разрушат здания в пятимесячный срок, служба по надзору сама осуществит демонтаж построек.



«Мы начали делопроизводство. Дали т.н владельцам срок для демонтажа незаконных строений. В противном случае мы наложим на них штраф в размере 10000 лари. Если владелец здания не выходит на контакт и мы не можем его идентифицировать, у нас есть право, на основании распоряжения, самит осуществить демонтаж. Хотим всех попросить и предостеречь от незаконного размещения построек на территории, которая принадлежит государству», — заявил Георгий Багратиони.



По заявлению гамгебели Чугуретского района, по решению столичной мэрии, в будущем планирование города будет осуществляться в соответствии с общим планом и все здания и постройки на территории принадлежащей государству, будут демонтированы.















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