Мужчина попал под трактор на строительном объекте в Батуми

04.12.2017 23:45 Мужчина попал под трактор на строительном объекте в Батуми. Инцидент произошел у Дома юстиции, где компания «Орби» осуществляла демонтаж здания бывшей спортивной школы.



Спасатели вызволили пострадавшего. Бригада скорой помощи доставила его в реферальную больницу Батуми.



«Пациент находился в шоковом состоянии. У него наблюдаются повреждения в области головы и живота. По первичному осмотру, состояние было тяжелым. Бригада скорой помощи доставила его в больницу», — заявил Первому каналу директор центра скорой медицинской помощи Батуми Миндиа Кахидзе.



По информации МВД, следствие началось по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.















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