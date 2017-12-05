В ходе столкновений у дома Саакашвили задержаны несколько человек

05.12.2017 13:48 В ходе противостояний, возникших в связи с задержанием лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михэила Саакашвили, задержаны несколько человек, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.



"Задержаны несколько человек, которые препятствовали проведению следственных действий", - сказал А.Шевченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.



В настоящее время нет информации о точном количестве задержанных, а также их доставки в районное управление полиции.



По словам представителя МВД, среди задержанных правонарушителей – женщина, разбившая камнем стекло полицейской машины.



Кроме того, директор департамента коммуникаций ведомства рассказал, что в ходе противостояний нескольким людям, в том числе полицейским, оказывалась медицинская помощь.



А.Шевченко подчеркнул, что полиция соответствующим образом реагирует на все правонарушения, которые возникают в ходе столкновений.



Как сообщалось, ранее во вторник утром правоохранители пришли с обысками домой к М.Саакашвили по адресу ул.Костельная, 7, и задержали политика на крыше этого здания, а затем вывели его и посадили в микроавтобус. Активисты пытались препятствовать правоохранителям, между ними возникали локальные стычки. Долгое время они не давали автобусу с задержанным политиком выехать с улицы, сейчас он заблокирован на ул.Трехсвятительской; у него разбито лобовое стекло и пробиты колеса.















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