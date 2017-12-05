Обвиняемый в укрывательстве преступления по делу об убийстве несовершеннолетних признает вину

05.12.2017 21:02 Обвиняемый в укрывательстве преступления по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси Тенгиз Каландия признает вину. Об этом до начала судебного процесса заявила его адвокат.



По словам Дареджан Буцхрикидзе, информация о том, будто он помог обвиняемому скрыться, не соответствует правде.



«Тенгиз Каландия признает вину. Его обвиняют по статье 375 УК Грузии, что подразумевает укрывательство преступления и предусматривает лишение свободы сроком от одного года до трех лет. Его не обвиняют в уничтожении доказательств. Если кто-то думает, что Каландия препятствовал расследованию, это не та. Пусть все знают, что он содействовал следствию. Что касается информации о том, будто он помог обвиняемому скрыться, не соответствует правде. Помощь не означает привести ребенка домой, и чтобы с ним был и его друг», — заявила адвокат.



В Тбилисском городском суде в эти минуты проходит заседание делу о пяти обвиняемых в укрывательстве преступления на улице Хорава. На заседании обсуждают меру пресечения для обвиняемых.















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