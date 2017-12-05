Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Обвиняемый в укрывательстве преступления по делу об убийстве несовершеннолетних признает вину


05.12.2017   21:02
Обвиняемый в укрывательстве преступления по делу об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси Тенгиз Каландия признает вину. Об этом до начала судебного процесса заявила его адвокат.

По словам Дареджан Буцхрикидзе, информация о том, будто он помог обвиняемому скрыться, не соответствует правде.

«Тенгиз Каландия признает вину. Его обвиняют по статье 375 УК Грузии, что подразумевает укрывательство преступления и предусматривает лишение свободы сроком от одного года до трех лет. Его не обвиняют в уничтожении доказательств. Если кто-то думает, что Каландия препятствовал расследованию, это не та. Пусть все знают, что он содействовал следствию. Что касается информации о том, будто он помог обвиняемому скрыться, не соответствует правде. Помощь не означает привести ребенка домой, и чтобы с ним был и его друг», — заявила адвокат.

В Тбилисском городском суде в эти минуты проходит заседание делу о пяти обвиняемых в укрывательстве преступления на улице Хорава. На заседании обсуждают меру пресечения для обвиняемых.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна