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На территории «Гумат ГЭС» не могут погасить пожар
06.12.2017 20:18
На территории ««Гумат ГЭС», недалеко от Кутаиси возник пожар. Как сообщает журналист Первого канала с места инцидента, очаг огня усилился и его локализация пока не представляется возможной.
Журналистов, находящимся на территории ГЭС, призвали покинуть место пожара.
На месте воспламенения в данный момент работают пять пожарных бригад.
Из – за пожара, Кутаиси и нескольким близлежайшим селам временно прекращена подача электроэнергии.
По информации «ЭнергоПРО Джорджия, некоторым абонетам Кутаиси подача электричества уже восстановлена, в других же районах электроэнергию восстановят поэтапно.
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