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На территории «Гумат ГЭС» не могут погасить пожар


06.12.2017   20:18
На территории ««Гумат ГЭС», недалеко от Кутаиси возник пожар. Как сообщает журналист Первого канала с места инцидента, очаг огня усилился и его локализация пока не представляется возможной.

Журналистов, находящимся на территории ГЭС, призвали покинуть место пожара.

На месте воспламенения в данный момент работают пять пожарных бригад.

Из – за пожара, Кутаиси и нескольким близлежайшим селам временно прекращена подача электроэнергии.

По информации «ЭнергоПРО Джорджия, некоторым абонетам Кутаиси подача электричества уже восстановлена, в других же районах электроэнергию восстановят поэтапно.






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