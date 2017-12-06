На территории «Гумат ГЭС» не могут погасить пожар

06.12.2017 20:18 На территории ««Гумат ГЭС», недалеко от Кутаиси возник пожар. Как сообщает журналист Первого канала с места инцидента, очаг огня усилился и его локализация пока не представляется возможной.



Журналистов, находящимся на территории ГЭС, призвали покинуть место пожара.



На месте воспламенения в данный момент работают пять пожарных бригад.



Из – за пожара, Кутаиси и нескольким близлежайшим селам временно прекращена подача электроэнергии.



По информации «ЭнергоПРО Джорджия, некоторым абонетам Кутаиси подача электричества уже восстановлена, в других же районах электроэнергию восстановят поэтапно.















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