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МВД: Во время пожара на «Гумат ГЭС» разлилось до 18 тонн топлива
06.12.2017 20:19
Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальную информацию о пожаре на территории «Гумат ГЭС».
По данным МВД, на месте мобилизовано 7 единиц пожарной техники. В результате происшествия никто не пострадал.
«В агентства управления чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел из центра оперативного управления неотложной помощи «112» поступило сообщение, что на территории «Гумат ГЭС 2» в муниципалитете Цкалтубо произошел взрыв, в результате которого вспыхнул пожар. Сотрудники агентства управления чрезвычайными ситуациями МВД моментально осуществили реагирование. На месте происшествия мобилизованы до 40 пожарных-спасателей и 7 единиц противопожарной техники. Согласно первичной информации, в результате взрыва на территории «Гумат ГЭС 2» разлилось до 18 тонн топлива. Также, огонь вспыхнул на масляном трансформаторе. На месте был зафиксирован открытый очаг возгорания и сильное задымление. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент ведутся интенсивные работы по ликвидации пожара. На месте мобилизованы правоохранители. Они охраняют периметр «Гумат ГЭС 2». В связи возбуждено следствие по второй части 187-ой статьи УК Грузии», — говорится в заявлении.
Потушить пожар на «Гумат ГЭС» пока не удается.
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