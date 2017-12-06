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Основной очаг пожара на Гумати ГЭС локализован
06.12.2017 21:13
Основной очаг пожара на Гумати ГЭС локализован. На данный момент пожарные пытаются полностью ликвидировать пламя.
Пожар на Гумати ГЭС 2 в Кутаиси возник в 18:00. В результате пожара никто не пострадал.
Министерство внутренних дел в связи с происшествием начало следствие по 2-й части статьи 187 УК Грузии. По информации ведомства, в результате взрыва на территории ГЭС разлилось до 18 тонн топлива.
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