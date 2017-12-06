Основной очаг пожара на Гумати ГЭС локализован

06.12.2017 21:13 Основной очаг пожара на Гумати ГЭС локализован. На данный момент пожарные пытаются полностью ликвидировать пламя.



Пожар на Гумати ГЭС 2 в Кутаиси возник в 18:00. В результате пожара никто не пострадал.



Министерство внутренних дел в связи с происшествием начало следствие по 2-й части статьи 187 УК Грузии. По информации ведомства, в результате взрыва на территории ГЭС разлилось до 18 тонн топлива.















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