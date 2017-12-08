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Учебный процесс приостановлен в 43 публичных школах Хуло, в 28 – в Шуахеви и в одной - в Кеда
08.12.2017 12:45
Учебный процесс приостановлен в 43 публичных школах в Хуло, в 28 – в Шуахеви и в одной - в Кеда. Как заявляет мэр Хуло Гоча Меладзе, это вызвано обильными осадками.
По информации мэра, нескольким селам не подается электроэнергия. По словам Гочи Меладзе, на возвышенностях высота снежного покрова составляет полтора метра, а в поселке – один метр.
Гоча Меладзе говорит, что расчистку внутренних сельских дорог осуществляет тяжелая техника дорожного департамента Аджарии. Передвижение по центральной дороге свободное.
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