Учебный процесс приостановлен в 43 публичных школах Хуло, в 28 – в Шуахеви и в одной - в Кеда

08.12.2017 12:45 Учебный процесс приостановлен в 43 публичных школах в Хуло, в 28 – в Шуахеви и в одной - в Кеда. Как заявляет мэр Хуло Гоча Меладзе, это вызвано обильными осадками.



По информации мэра, нескольким селам не подается электроэнергия. По словам Гочи Меладзе, на возвышенностях высота снежного покрова составляет полтора метра, а в поселке – один метр.



Гоча Меладзе говорит, что расчистку внутренних сельских дорог осуществляет тяжелая техника дорожного департамента Аджарии. Передвижение по центральной дороге свободное.















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