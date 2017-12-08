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Азербайджанец пытался ввезти в Грузию 2,5 кг золота


08.12.2017   13:23
По обвинению в незаконном ввозе 2,5 килограмм золотых изделий сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали гражданина Азербайджана на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве утверждают, что обвиняемый пытался ввезти контрабандную продукцию из Турции в Грузию. Незадекларированное золото он спрятал в тайнике, расположенном в его автомобиле. Общая стоимость золотых изделий — 165,5 тысячи лари (порядка 62 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.

В среду сотрудники Следственной службы вновь на ТПП "Сарпи" задержали мужчину, который в тайнике машины провез из Турции в Грузию 129 пневматических пистолетов.






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