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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло неподалеку от Тбилиси


08.12.2017   15:04
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в 56 км от Тбилиси в селе Мамишлари (Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:24 по местному времени.

О разрушениях и пострадавших сообщений не поступало.

Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.






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