Гостиница «Леогранд» прекращает функционировать под существующим именем

08.12.2017 15:26 Отель и казино «Леогранд» прекращает функционировать в Батуми под существующим именем. Об этом в интервью интернет-изданию «Либерали» сообщил адвокат владельца гостиницы Каха Церетели.



Вечером 24 ноября в пятизвездочном гостиничном комплексе «Leogrand Hotel & Casino» произошел пожар, во время которого погибли 11 человек, а еще более 20-и были госпитализированы.



Как рассказал Церетели журналистам, накануне владелец гостиницы «Леогранд», турецкий бизнесмен Эрол Авгерен провел встречу с родственниками погибших в результате трагедии. Авгерен ознакомился с их позицией по разным вопросам, интересующим общественность в связи с пожаром. После встречи владелец принял решение о ребрендинге гостиничного комплекса.



«Владелец гостиницы принял решение с учетом позиции семей погибших, которым становится больно только при упоминании этого названия», — сказал Церетели, отметив, что большинство погибших постоянно жили в Батуми.



22-этажный отель «Леогранд» был введен в эксплуатацию в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц- залы, ресторан, казино и спа-центр. На строительство гостиничного комплекса была привлечена инвестиция в размере 40 миллионов долларов.



Расследование в связи с произошедшим пожаром ведется по 3-й части 243 статьи УК Грузии: «нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. По делу до сих пор никто не задержан.



"Новости-Грузия"











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