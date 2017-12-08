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Водительские права, выданные до 1 апреля 2006 года, следует заменить до нового года


08.12.2017   16:29
С 1 января 2018 года юридическую силу теряют водительские удостоверения, выданные до 1 апреля 2006 года. Данное изменение не касается пластиковых карточек водительских прав современных стандартов. Информацию об этом распространяет Агентство обслуживания МВД Грузии.

По его данным, поменять водительское удостоверение можно будет в любом филиале Агентства обслуживания. Для смены удостоверения гражданин должен предоставить: справку о состоянии здоровья, удостоверение личности и существующее водительское удостоверение. Стоимость замены водительских прав составляет 15 лари, а восстановление утерянного удостоверения - 35 лари.

Также поясняется, что водительские права, которые получены до 2006 года, однако обновлены после 2006 года, сохранят юридическую силу, и менять их не обязательно.

В случае, если гражданин не поменяет водительское удостоверение до 1-го января 2018 года, документ автоматические будет считаться потерявшим силу. Гражданин сможет управлять транспортным средством только после того, как поменяет удостоверение.

Примечательно, что желающие поменять водительские права после 1-го января 2018 года не будут сдавать ни теоретический, ни практический экзамен.






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