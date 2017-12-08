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У школьника в Тбилиси изъят электрошокер


08.12.2017   16:39
По существующей информации, в руставской публичной школе №18 школьный пристав изъял у 10-классника электрошокер. Из-за этого приставы вызвали на место патрульную полицию.

Факт подтверждают в руставском образовательном ресурс-центре и заявляют, что в случае разумного подозрения, школьные приставы в целях защиты норм безопасности, проверяют учащихся,

«На сей раз школьный пристав услышал необычный звук и проверил ученика. У 10-классника обнаружился маленький аппарат, т.н. электрошокер. Пристав и школьная администрация вызвали на место патрульную полицию и отобрали у ученика аппарат », - сообщили в ресурс-центре.







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