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Школьные приставы осуществляют проверку в школах усиленном режиме
08.12.2017 17:15
Школьные приставы осуществляют проверку в школах усиленном режиме. В некоторых школах ранцы и сумки учащихся проверяют металлодетектором.
В министерстве образования поясняют, что процесс проверки проходит в присутствии представителя администрации.
Вместе с тем, на прилегающих территориях некоторых школ, усилено партулирование полиции.
Дополнительные меры контроля связаны с решением межведомственной комиссии, согласно которому патруль и служба школьных приставов должны работать в большей координации.
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