Школьные приставы осуществляют проверку в школах усиленном режиме

08.12.2017 17:15 Школьные приставы осуществляют проверку в школах усиленном режиме. В некоторых школах ранцы и сумки учащихся проверяют металлодетектором.



В министерстве образования поясняют, что процесс проверки проходит в присутствии представителя администрации.



Вместе с тем, на прилегающих территориях некоторых школ, усилено партулирование полиции.



Дополнительные меры контроля связаны с решением межведомственной комиссии, согласно которому патруль и служба школьных приставов должны работать в большей координации.















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