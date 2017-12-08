В Тбилиси внедорожник въехал в мебельный магазин

08.12.2017 17:22 Внедорожник въехал в магазин мебели в тбилисском районе Дигоми, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Инцидент произошел на Аллее Агмашенебели. Протаранив витрину, автомобиль марки «Lexus» заехал прямо в торговый зал магазина «Беллисса».



По предварительной информации, автомобилем управляла женщина.



«Все произошло за секунды, мы ничего не поняли. Машина влетела на очень большой скорости. Мы были шокированы», — сказала сотрудница магазина Ия Пертахия журналистам.



Как сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД, в отношении водителя было возбуждено административное делопроизводство по статье «нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства, повлекшее легкое повреждение транспортного средства, груза, дороги, дорожных или иных сооружений, а также чужого имущества». Статья предусматривает наказание в виде денежного штрафа в размере 250 лари (около 93 долларов).















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