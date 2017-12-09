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Сотрудники МВД Грузии изъяли партию незаконно срубленных елок


09.12.2017   14:11
Факт незаконной вырубки хвойных деревьев был выявлен сотрудниками МВД Грузии в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно данным следствия, возле села Цниси Ахалцихского района полицейские остановили микроавтобус для проверки. В автомобиле были обнаружены молодые хвойные деревья и еловые ветки. Обвиняемый не смог предоставить документацию об их законности. Машину пришлось опечатать.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная вырубка деревьев и кустарников», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до 1 года, либо лишением свободы срок до 4 лет.

С приближением новогодних праздников в Грузии традиционно усиливается контроль за вырубкой и реализацией хвойных деревьев. Уже несколько лет подряд Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов вместе с правоохранительными ведомствами приводят кампанию против уничтожения хвойных лесов и призывают граждан страны покупать искусственные елки.






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