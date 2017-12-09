|
Сотрудники МВД Грузии изъяли партию незаконно срубленных елок
09.12.2017 14:11
Факт незаконной вырубки хвойных деревьев был выявлен сотрудниками МВД Грузии в регионе Самцхе-Джавахети, говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно данным следствия, возле села Цниси Ахалцихского района полицейские остановили микроавтобус для проверки. В автомобиле были обнаружены молодые хвойные деревья и еловые ветки. Обвиняемый не смог предоставить документацию об их законности. Машину пришлось опечатать.
Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная вырубка деревьев и кустарников», что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до 1 года, либо лишением свободы срок до 4 лет.
С приближением новогодних праздников в Грузии традиционно усиливается контроль за вырубкой и реализацией хвойных деревьев. Уже несколько лет подряд Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов вместе с правоохранительными ведомствами приводят кампанию против уничтожения хвойных лесов и призывают граждан страны покупать искусственные елки.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна