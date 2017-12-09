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Поврежденные во время спецоперации квартиры подлежат ремонту
09.12.2017 14:13
«Корпус, который пострадал во время антитеррористической спецоперации на улице Бери Габриел Салоси, устойчив и не является аварийным», — заявил директор Тбилисской муниципальной лаборатории Лаша Самхарадзе.
По его словам, эксперты детально изучили корпус и установили, укрепительные работы необходимы только для перекрытий и стен в квартирах.
«В основном, повреждены пять квартир первых трех этажей, плюс еще две квартиры незначительно пострадали. Разрушены перегородки, которые нужно полностью восстановить.
Что касается самого корпуса, то он построен в 80-х годах и он довольно устойчив. Локально были повреждены парапеты перекрытий. На остальных этажах можно жить.
Наши специалисты пришли к заключению, что корпус не является аварийным. Подъезд не поврежден. В тех квартирах где происходила перестрелка, в данный момент жить нельзя, хотя после ремонта это станет возможным», — заявил Самхарадзе.
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