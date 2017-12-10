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В результате взрыва в жилом доме в Батуми пострадали 5 человек
10.12.2017 19:08
В результате взрыва в жилом доме в Батуми пострадали 5 человек, среди них есть малолетние дети.
Как сообщают в батумском центре скорой медицинской помощи, состояние одной женщины сравнительно тяжелое, ее доставили в батумскую республиканскую больницу, остальные помещены в различные клиники.
В трехэтажном корпусе на улице Ахвледиани в Батуми, предположительно, взорвался газ. Корпус полностью поврежден, в результате взрыва также повреждены припаркованные автомобили.
о информации МВД, следствие в связи со взрывов в Батуми начато по первой части статьи 229 прима УК Грузии.
Данная статья предусматривает нарушение правил пользования электро- или теплоэнергией, газом, нефтью или нефтепродуктами, повлекшее существенный вред.
«В 14:44 в Центр оперативного управления неотложной помощи «112» МВД поступило сообщение в связи со взрывом, произошедшим на третьем этаже трехэтажного жилого корпуса на улице Горгиладзе в Батуми.
Пожарные-спасатели Агентства управления чрезвычайными ситуациями МВД немедленно после поступления сообщения осуществили реагирование и явились на место происшествия через 3 минуты. На улице Горгиладзе работают 9 пожарно- спасательных групп и до 45 пожарных- спасателей. В результате происшествия пострадали 5 человек, в их числе 2 малолетних ребенка. Они доставлены в больницу. Пожарные-спасатели эвакуировали людей, находившихся в корпусе. На данном этапе открытый огонь не фиксируется. Ведутся соотвествующие работы», - говорится в сообщении Министерства ВД.
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