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«Хрущевки» в некоторых кварталах Тбилиси сменят новые корпуса


11.12.2017   19:46
Компания m2 планирует заменить «Хрущевки» в Тбилиси. По словам руководителя компании Ираклия Бурдиладзе, уже выбраны конкретные локации. Речь идет о кварталах Важа Пшавела и улице Кавтарадзе.

По словам Ираклия Бурдиладзе, вместо старого амортизированного корпуса в районе Сабуртало, копания планирует построить новый корпус, после завершения которого местные жители перейдут в новый жилой дом из старых корпусов.

«m2 предложит проживающим в амортизированных домах лицам поменять квартиру в новых корпусах. На той территории, где стоит амортизированное здание, мы начнем строительство для того, чтобы проект был коммерчески выгодным. Конкретно, на Кавтарадзе, есть возможность предложить жителям поменять жилища на новое на том же месте и с той же площадью. Однако не исключаю, что может быть предложена и другая локация. Это будет регулировать рынок, исходя из того, кто на какую площадь согласится», — заявил руководитель компании Ираклий Бурдиладзе.

По его словам, замена амортизированного жилища новыми квартирами является серьезным фактором с точки зрения развития рынка недвижимого имущества в будущем.






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