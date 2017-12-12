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Поезда в тбилисском метро будут ездить чаще в часы пик


12.12.2017   16:40
«Тбилисская транспортная компания» планирует в часы пик сократить существующий 3,5-минутный интервал движения поездов метро до 2,5 минут. Об этом заявил новый директор компании Мамука Кобахидзе.

По его словам, сокращение интервала в часы пик планируется для лучшего обслуживания потока пассажиров.
«На данный момент интервал движения поездов метро в часы пик составляет примерно 3,5 минуты. Однако, в случае приобретения новых составов и модернизации еще двух новых составов, думаем, в будущем году, в часы пик интервал между прибытием поездов метро сократится до 2,5 минут», - сообщил Мамука Кобахидзе.
По его словам, для этого проектом бюджета на будущий год предусмотрено около 14 млн лари.

Кобахидзе также коснулся ремонтных работ, которые должны быть проведены на станциях метрополитена.
По его словам, по проекту бюджета, планируется ремонт 10 станций. «Ремонтные работы будут проведены на всех трех станциях «Вокзальной площади», а также «Исани», «Руставели», «Площадь Свободы», «Марджанишвили», «Церетели», «Медицинский» и «Надзаладеви». Станциям «Руставели», «Площадь Свободы» и «Марджанишвили» будет сохранен прежний облик, однако, исходя из технической безопасности, собираемся внести новые элементы», - сообщил Кобахидзе.

По его словам, в сумме на ремонтные работы предусмотрено до 10 млн лари.






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