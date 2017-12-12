Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Ирана задержан в Тбилиси за наркопреступление


12.12.2017   18:08
Сотрудники Главного управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали в Тбилиси гражданина Республики Иран, С.Г. 1990 года рождения за наркопреступление.

Правоохранители в ходе личного досмотра задержанного изъяли 47 таблеток, содержащих наркотическое средство Бупренорфин.

Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства в крупном размере по подпункту "а" части 3 статьи 260 УК Грузии, что подразумевает пресечение свободы сроком от 5 до 8 лет.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
2018 год станет переломным для Гудаури - «Компания развития горных курортов»
На горных курортах Грузии в этом году ожидается рекордное количество визитеров
Крупные грузинские фармацевтические компании прекратили продажу молочного порошка
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ООН повысил прогноз роста экономики Армении на 2017 года до 5,8%
США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили – посол в Грузии
Квирикашвили прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили в Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна