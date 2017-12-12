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Гражданин Ирана задержан в Тбилиси за наркопреступление
12.12.2017 18:08
Сотрудники Главного управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали в Тбилиси гражданина Республики Иран, С.Г. 1990 года рождения за наркопреступление.
Правоохранители в ходе личного досмотра задержанного изъяли 47 таблеток, содержащих наркотическое средство Бупренорфин.
Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства в крупном размере по подпункту "а" части 3 статьи 260 УК Грузии, что подразумевает пресечение свободы сроком от 5 до 8 лет.
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