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В Греции приговорены к 16-17-ти годам лишению свободы «воры в законе»


13.12.2017   12:31
В Греции за создание преступной группировки к 16 годам лишения свободы приговорен 63-летний вор «в законе» Давид Себискверадзе, он же Дато Кутаисский, Варламыч или Коляска, сообщает издание «Прайм Крайм».

Вместе с ним осуждены его младшие титулованные коллеги: Шота Асатиани, более известный как Шотико Болнисский, и Лаша Угрелидзе, он же Сталин, которые также получили, соответственно, 17 и 16 лет, Еще один «законник» - Михаил Будзишвили, задержанный в декабре 2015 года рамках того же уголовного дела, не дожил до суда, скончавшись в апреле этого года от передозировки наркотиков.

По информации издания, Себискверидзе в Греции руководил кутаисской группировкой, теперь же, в отсутствии Себискверадзе его руководящая и направляющая роль на свободе с высокой долей вероятности достанется его земляку Гайозу Звиададзе.






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