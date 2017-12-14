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Пять человек задержаны за мошенничество в отношении беженцев
14.12.2017 12:44
По информации следственной службы министерства финансов, пять человек задержаны за попытку присвоения крупной денежной суммы мошенническим путем.
Следствием установлены три факта. В одном случае, обвиняемые вошли в доверие к временно перемещенному лицу из оккупированных территорий, и убедили его в том, что в случае выплаты определенной суммы сотруднику министерства по делам беженцев, ему в собственность будет передана жилая площадь, предназначенная для беженцев.
В остальных двух случаях обвиняемые обещали временно перемещенным лицам, что помогут им вне очереди получить квартиры, которые государство безвозмездно передает беженцам.
В результате данного мошенничества, обвиняемые обманным путем в общей сложности завладели суммой в размере 14 100 долларов США.
Инкриминируемое обвиняемым преступление предусматривает от 6 до 9 лет заключения.
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