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В Стамбуле убита гражданка Грузии
14.12.2017 13:58
В Стамбуле убили гражданку Грузии. По информации генерального консульства Грузии в Турции, в частном доме, находящемся в районе Буючук-Чекмедже, нашли трупы двух женщин.
По первичной информации, гражданки Грузии и Турции были убиты ударом тупого предмета.
В связи с происшедшим ведется расследование. Генеральное консульство Грузии ждет результатов первичного заключения экспертизы.
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