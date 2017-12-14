В Стамбуле убита гражданка Грузии

14.12.2017 13:58 В Стамбуле убили гражданку Грузии. По информации генерального консульства Грузии в Турции, в частном доме, находящемся в районе Буючук-Чекмедже, нашли трупы двух женщин.



По первичной информации, гражданки Грузии и Турции были убиты ударом тупого предмета.



В связи с происшедшим ведется расследование. Генеральное консульство Грузии ждет результатов первичного заключения экспертизы.



















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