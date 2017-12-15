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Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ремонтных работ в гостинице Sheraton Metechi Palace


15.12.2017   14:06
Один человек погиб и еще один пострадал во время проведения ремонтных работ во дворе пятизвездочной гостиницы Sheraton Metechi Palace в историческом центре Тбилиси, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.

Несчастный случай произошел накануне ночью. Пострадавший доставлен в больницу с переломами. По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ перевернулся подъемный кран.


"Городская служба надзора мэрии Тбилиси изучит строительный объект в связи с несчастным случаем на проспекте Кетеван Цамебули. На месте происшествия побывал начальник службы надзора Георгий Багратиони", — говорится в сообщении мэрии.

В связи с указанным фактом ведется расследование и соответствующие службы изучать причину случая.

МВД Грузии расследует дело по статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Sheraton — одна из крупнейших международных сетей отелей. Основана в 1937 году. Sheraton Metechi Palace – первый пятизвездочный отель в Грузии, был открыт в 1991 году.

С декабря 2014 года в Sheraton Metechi Palace ведутся ремонтные работы.






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