Один человек погиб и еще один пострадал в ходе ремонтных работ в гостинице Sheraton Metechi Palace

15.12.2017 14:06 Один человек погиб и еще один пострадал во время проведения ремонтных работ во дворе пятизвездочной гостиницы Sheraton Metechi Palace в историческом центре Тбилиси, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.



Несчастный случай произошел накануне ночью. Пострадавший доставлен в больницу с переломами. По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ перевернулся подъемный кран.





"Городская служба надзора мэрии Тбилиси изучит строительный объект в связи с несчастным случаем на проспекте Кетеван Цамебули. На месте происшествия побывал начальник службы надзора Георгий Багратиони", — говорится в сообщении мэрии.



В связи с указанным фактом ведется расследование и соответствующие службы изучать причину случая.



МВД Грузии расследует дело по статьи 240 УК Грузии — нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.



Sheraton — одна из крупнейших международных сетей отелей. Основана в 1937 году. Sheraton Metechi Palace – первый пятизвездочный отель в Грузии, был открыт в 1991 году.



С декабря 2014 года в Sheraton Metechi Palace ведутся ремонтные работы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

