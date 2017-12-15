В Тбилиси планируется строительство студенческого общежития на 3 тыс. человек

15.12.2017 18:14 В районе высотного корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили (Магливи) может появится студенческое общежитие, рассчитанное на 3 тысячи мест.



Об этом журналистам сообщил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели на мероприятии по случаю восстановления «Общества грузинского университета».

По предварительной информации, строительство нового общежития профинансирует частный сектор.



В настоящее время для студентов ТГУ из социально-незащищенных семей доступны места в общежитии, которое находится недалеко от озера Лиси. Студенческий городок, рассчитанный на 320 мест, принял первых жильцов в октябре этого года.



В студгородке есть спортивная площадка, тренажеры, три жилых корпуса, административное здание, включающее конференц-зал, медицинский пункт, библиотеку, компьютерную комнату и столовую. Инфраструктура студгородка адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.



"Новости-Грузия"











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